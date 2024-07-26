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Кабмин определил список отечественных программ для предустановки в 2025 году
В России определили список программ для обязательной предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, компьютеры и другие устройства. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.
Всего перечень для мобильных гаджетов включает 19 пунктов, в том числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, мессенджер, голосовой помощник, платежный сервис «Мир», Госуслуги и магазин приложений RuStore.
На компьютеры и моноблоки должен предустанавливаться браузер, офисное программное обеспечение, антивирус, на телевизоры с цифровым блоком управления — 18 программ, в том числе видеосервисы, программы для доступа к Сети и соцсетям.
Закон об обязательной предустановке отечественных программ на реализуемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры начал действовать в апреле 2021 года. Список конкретных приложений назначает Минцифры.
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