Кабмин определил категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без банковской комиссии

Правительство определило категории граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии», — сказано в сообщении.

Среди них — многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Распоряжение было подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию Президента Владимира Путина.