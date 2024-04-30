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Кабмин определил категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без банковской комиссии
Правительство определило категории граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
«Отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии», — сказано в сообщении.
Среди них — многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Распоряжение было подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию Президента Владимира Путина.
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