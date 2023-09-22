Кабмин одобрил законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года

Члены Правительства одобрили законопроект о федеральном бюджете на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. Проект на сегодняшнем заседании представил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«При формировании параметров бюджета мы основывались на прогнозе социально-экономического развития, который учитывает сохранение позитивной динамики развития экономики, темпа роста в трехлетке выше 2%», – сказал министр.

Таким образом, доходы федеральной казны в 2024-м прогнозируются в размере 35 трлн рублей, в 2025-м – 33,5 трлн, в 2026-м – 34,1 трлн. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн рублей соответственно.