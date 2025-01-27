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Общество 27 января 2025 13:42

Кабмин одобрил проект об исполнении решения о призыве в течение года

Правительство РФ одобрило законопроект, который предлагает исполнять решение о призыве на военную службу, даже если оно не было выполнено в предыдущий призывной период, в течение следующего года.

Документ подготовлен председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и предполагает изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе», пишет ТАСС.

Инициатива предполагает, если решение о призыве на военную службу не было выполнено в текущий призывной период, то его нужно будет исполнить в течение следующего года после принятия этого решения.

Кроме того, законопроект позволяет создавать одну призывную комиссию сразу для нескольких районов или округов. По мнению авторов инициативы, это поможет уменьшить число привлеченных к процессу специалистов, включая врачей, и улучшить организацию призыва.

#призыв #законопроекты
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