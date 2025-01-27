Кабмин одобрил проект о присяге с 14 лет при вступлении в гражданство

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий отказ в получении российского гражданства для иностранцев, которые откажутся принести присягу. Этим же документом предлагается снизить минимальный возраст для принесения присяги с 18 до 14 лет, пишет ТАСС.

Изменения будут внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации». В настоящее время закон требует, чтобы все иностранные граждане, желающие получить российское гражданство, приносили присягу, за исключением несовершеннолетних и недееспособных лиц. Гражданство становится действительным после того, как человек приносит присягу, однако оно теряет свою юридическую силу, если присяга не будет выполнена в течение одного года.

Предлагается изменить формулировки закона таким образом, чтобы учитывать ситуации, когда кандидат отказывается от принесения присяги или умирает до ее выполнения. В таких случаях решение о предоставлении гражданства также будет аннулировано.

Снижение возраста для принесения присяги до 14 лет обосновывается тем, что уголовная ответственность за определенные преступления начинается именно с этого возраста.

Авторы законопроекта полагают, что эти изменения помогут укрепить патриотический дух и повысить соблюдение законов.