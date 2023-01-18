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Политика
18 января 2023  20:19

Кабмин одобрил предложение не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

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Правительство России решило принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством финансов, об отказе от выплаты взноса в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за прошлый год. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«МИДу РФ проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций о принятом решении», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

ЕЭК представляет собой одну из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, она была учреждена в 1947 году. Она нацелена на укрепление экономических связей внутри регион, а также с остальным миром. Взносы на работу институтов ООН платятся в соответствии с состоянием финансов страны-участника.

При этом в начале февраля 2022 года, до начала специальной военной операции на Украине, МИД считал важной проектную деятельности по линии комиссии. Был одобрен проект технического содействия, который предполагалось профинансировать из средств российского взноса. Бюджет инициативы превышал 242 тыс. долларов, рассказала тогда ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова.

#ООН
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