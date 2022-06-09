Кабмин обяжет коммунальные организации подтверждать свою компетентность

Для участия в конкурсах на заключение концессионных соглашений коммунальные организации будут обязаны подтверждать свой опыт и компетентность. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Правительства.

«Предлагается установить базовые требования к компаниям, претендующим на управление объектами тепло- и водоснабжения. Ну, а также водоотведения. Им придется доказать, что у них есть опыт эксплуатации такой инфраструктуры и систем», — сказал Председатель Правительства на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, Премьер заметил, что компании должны будут вносить обязательный задаток, чтобы подтвердить свою финансовую стабильность.

«Такие нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление людям жилищно-коммунальных услуг», — уверен Мишустин.