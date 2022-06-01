Кабмин назначил замминистра цифрового развития Татарстана Рустама Хидиятуллина

С 1 июня 2022 года заместителем министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана назначен Рустам Хидиятуллин. Соответствующее распоряжение Правительства РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Назначить с 1 июня 2022 года Хидиятуллина Рустама Ильдаровича на должность заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан», — говорится в документе.

В феврале 2022 года должность замглавы Минцифры РТ покинул Радик Гисмятов. Он перешел на пост заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.