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Официальная хроника
1 июня 2022  13:01

Кабмин назначил замминистра цифрового развития Татарстана Рустама Хидиятуллина

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С 1 июня 2022 года заместителем министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана назначен Рустам Хидиятуллин. Соответствующее распоряжение Правительства РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Назначить с 1 июня 2022 года Хидиятуллина Рустама Ильдаровича на должность заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан», — говорится в документе.

В феврале 2022 года должность замглавы Минцифры РТ покинул Радик Гисмятов. Он перешел на пост заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. 

#минцифры рт #назначения
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