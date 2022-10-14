Кабмин РФ выделил 1,6 млрд рублей дальнобойщикам, у которых забрали автомобили на Украине

На поддержку российских дальнобойщиков, которые лишились грузов и автомобилей на территории Украины, Правительство России выделит более 1,6 млрд рублей.

Предполагается, что выделенные средства позволят компаниям восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить транспортировку товаров. По информации пресс-службы Кабмина РФ, на сегодняшний день уже были конфискованы или остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов.

Отмечается, что стандартные условия страхования КАСКО не предусматривают выплату компенсаций владельцам авто за ущерб, причиненный в результате военных действий.