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Транспорт
14 октября 2022  11:31

Кабмин РФ выделил 1,6 млрд рублей дальнобойщикам, у которых забрали автомобили на Украине

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На поддержку российских дальнобойщиков, которые лишились грузов и автомобилей на территории Украины, Правительство России выделит более 1,6 млрд рублей.

Предполагается, что выделенные средства позволят компаниям восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить транспортировку товаров. По информации пресс-службы Кабмина РФ, на сегодняшний день уже были конфискованы или остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов.

Отмечается, что стандартные условия страхования КАСКО не предусматривают  выплату компенсаций владельцам авто за ущерб, причиненный в результате военных действий.

#спецоперация на Украине #кабмин
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