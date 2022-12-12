На выплаты малоимущим семьям направят более 3,3 млрд рублей

Правительство РФ направит 3,3 миллиарда рублей в 2023 году на детские выплаты малоимущим семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы», — отметил глава Правительства.

Он напомнил, что этот документ является ключевым для страны, так как там закреплены все права и гарантии россиян, включая социальные. «Президент России Владимир Путин и Правительство принимает все необходимые решения для соблюдения конституционных гарантий. Особое внимание мы уделяем семьям с невысокими доходами», — добавил Мишустин.

С 1 января вводится единое универсальное пособие, которое объединит в себе все существующие выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, напомнил Мишустин и поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой взять запуск этой меры поддержки под личный контроль.