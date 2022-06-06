Мишустин: В Татарстане применят искусственный интеллект для оценки урожая
Татарстан станет одним из пилотных регионов, где внедрят технологии искусственного интеллекта для более точных оценок урожая, заявил Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом Кабмин сообщил в своем Telegram.
«Для повышения точности оценок урожая уже в этом году в 8 пилотных регионах планируется внедрить технологии искусственного интеллекта. Это Воронежская, Курская, Брянская, Тульская, Нижегородская и Московская области, а также Пермский край и Татарстан», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
На первом этапе эксперимента с применением высоких технологий будет оцениваться качество 7 основных сельскохозяйственных культур: яровой и озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, гречихи и картофеля.
По словам Мишустина также заработает реестр федеральной собственности АПК.
«Будет проведена и оцифровка записей похозяйственных книг. Многие из них ведутся с 30-х годов прошлого века и зачастую существуют только в бумажном виде. Это позволит собрать в единую информационную систему данные о производимой продукции», – подчеркнул Премьер-министр РФ, добавив, что в результате всей предстоящей работы госсистема мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности станет более точной.