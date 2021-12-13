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Здоровье
13 декабря 2021  15:30

Кабмин направит более 560 млн рублей на реконструкцию медцентра им. Дмитрия Рогачева

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На завершение строительных работ в специализированном центре НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, занимающегося различными онкологиями и сложными гематологическими заболеваниями у детей, направят более 560 млн рублей, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом Правительство России сообщает в своем Telegram.

Общий объем федерального финансирования составит более 4 млрд рублей. Председатель правительства напомнил, что центр был создан более 10 лет назад по решению Президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня это наше ведущее учреждение, которое занимается детской гематологией и онкологией. Уже сейчас его специалисты помогают деткам с очень сложными диагнозами из всех регионов страны», – отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что реконструкция и расширение центра поможет продолжать внедрять самые современные и эффективные методики лечения и спасать еще больше жизней.

#Михаил Мишустин #детская онкология #Правительство России
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