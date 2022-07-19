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Экономика
19 июля 2022  19:10

Кабмин направит 82 млн рублей на видеорегистраторы для опасных производственных объектов

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Правительство выделит дополнительные средства для приобретения видеорегистраторов для опасных производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Оборудование позволит усилить госконтроль в режиме реального времени на объектах I и II классов опасности. Для этого Ростехнадзору направят 82,6 млн рублей из резервного фонда.

«Видеорегистраторами будут оборудованы производственные объекты I и II классов опасности. Это необходимо для достоверного подтверждения состояния таких объектов, а также представления при необходимости результатов видеофиксации в правоохранительные органы или в суд в случае выявления нарушений», — говорится в сообщении.

Мера принимается по поручению Президента России Владимира Путина.

#Правительство
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