Кабмин направит 82 млн рублей на видеорегистраторы для опасных производственных объектов

Правительство выделит дополнительные средства для приобретения видеорегистраторов для опасных производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Оборудование позволит усилить госконтроль в режиме реального времени на объектах I и II классов опасности. Для этого Ростехнадзору направят 82,6 млн рублей из резервного фонда.

«Видеорегистраторами будут оборудованы производственные объекты I и II классов опасности. Это необходимо для достоверного подтверждения состояния таких объектов, а также представления при необходимости результатов видеофиксации в правоохранительные органы или в суд в случае выявления нарушений», — говорится в сообщении.

Мера принимается по поручению Президента России Владимира Путина.