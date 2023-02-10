Правительство направит 8 млрд рублей на увеличение заготовки плазмы крови в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарств до 2030 года. На эти цели в ближайшие три года будет выделено почти 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.



Среди основных целей концепции – модернизация учреждений, которые занимаются сбором и хранением крови,

снижение стоимости заготовки за счет увеличения объемов и развития взаимодействия с донорами.

Ожидается, что обновление плазмоцентров и учреждений Службы крови Федерального медико-биологического агентства пройдет в этом и следующем году. С 2028 по 2030 год Правительство намерено нарастить объем заготовки крови до 1,8 млн литров в год. Это позволит создать значительный запас сырья для производства лекарств и открыть новые возможности для экспорта.