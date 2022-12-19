Кабмин направит 45 млрд рублей на сокращение аварийного и недостроенного жилья в России

Правительство России направит более 45 млрд рублей на переселение из аварийного жилья и завершение долгостроев. Средства на эти цели будут выделены до конца 2022 года, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По документу 22,1 млрд рублей выделят на сокращение непригодного для проживания жилого фонда. Ожидается, что действие программы затронет 15,11 тыс. человек и 271,95 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным до начала 2017 года.

Еще 23,4 млрд пойдут на завершение долгостроев и восстановление прав обманутых дольщиков. Планируется, что удастся исполнить обязательства перед 6,9 тыс. человек — участниками долевого строительства, членами жилищно-строительных кооперативов или других потребкооперативов до декабря 2023 года.

В этом же документе говорится о выделении средств на строительство и реконструкцию культурных объектов: нового музейного комплекса Третьяковской галереи (Москва), ремонт Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (Санкт-Петербург) и музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (Тульская область).

Работа проводится по поручению Президента России Владимира Путина.