Кабмин направит 387 млн рублей на производство лекарства от коронавируса «Мир 19»
Правительство РФ профинансирует выпуск лекарства от новой коронавирусной инфекции «Мир 19», созданного Научным центром «Институт иммунологии». Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
«На его производство, а также модернизацию технологических линий и закупку оборудования правительство направит 387 млн рублей», – сказано в сообщении.
Минздрав России зарегистрировал «Мир 19» в декабре прошлого года. Отмечается, что препарат эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, в том числе «дельты» и «омикрона».