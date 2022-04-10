news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
10 апреля 2022  17:46

Кабмин направит 387 млн рублей на производство лекарства от коронавируса «Мир 19»

news_top_970_100

Правительство РФ профинансирует выпуск лекарства от новой коронавирусной инфекции «Мир 19», созданного Научным центром «Институт иммунологии». Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«На его производство, а также модернизацию технологических линий и закупку оборудования правительство направит 387 млн рублей», – сказано в сообщении.

Минздрав России зарегистрировал «Мир 19» в декабре прошлого года. Отмечается, что препарат эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, в том числе «дельты» и «омикрона».

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное