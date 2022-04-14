Кабмин направит 19,5 млрд рублей для компенсации билетов на отмененные авиарейсы

Правительство выделит 19,5 млрд рублей авиакомпаниям для возврата стоимости билетов на отмененные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства со ссылкой на Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, средства выделяются по поручению Президента России Владимира Путина.

«Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений», — уточнил глава Кабмина.

Такое решение, подчеркнул он, поможет авиаперевозчикам сохранить собственные средства, которые могут быть направлены на повышение безопасности полетов и ремонт судов.

Кроме того, Правительство направит более 1,5 млрд рублей, чтобы частично компенсировать расходы аэропортов на юге и в центре России, где действует временное ограничение на полеты.

Напомним, с 24 февраля в России действует ограничение на полеты в аэропорты южной и центральной части страны. Они затронули воздушные гавани 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.