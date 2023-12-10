Кабмин направит 1,3 млрд рублей на поддержку механизма льготного лизинга для МСБ

На поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в 2024 году направят почти 1,3 млрд рублей. Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Решение позволит бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации самого производства и увеличить выпуск продукции», – говорится в пояснительной записке.

Средства выделяются по программе, позволяющей предпринимателям на выгодных условиях арендовать оборудование для развития своего дела. Ставка лизинговых платежей за оборудование отечественного производства составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для зарубежного – до 8%.

Работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного в 2019 году Президентом РФ Владимиром Путиным.