Кабмин может выделить еще 5 млрд рублей на поддержку отечественной авиаотрасли

Правительство рассмотрит вопрос о выделении 5 млрд рублей на обеспечение непрерывных полетов по территории России, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что поддержка отечественной авиаотрасли остается приоритетной задачей.

«В условиях недружественных действий ряда государств значительно сократилось число рейсов иностранных компаний в небе над Россией. Тем не менее государственные корпорации по организации воздушного движения предоставляет аэронавигацию не менее 1 млн самолетов. Рассмотрим сегодня вопрос о направлении 5 млрд рублей для непрерывного обслуживания полетов на территории страны», – приводит слова Мишустина пресс-служба Кабмина.

Он также подчеркнул, что выделенные средства помогут российским авиаперевозчикам обеспечить необходимый уровень безопасности полетов и сохранить высококвалифицированных сотрудников.