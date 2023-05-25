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Кабмин может выделить еще 5 млрд рублей на поддержку отечественной авиаотрасли
Правительство рассмотрит вопрос о выделении 5 млрд рублей на обеспечение непрерывных полетов по территории России, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что поддержка отечественной авиаотрасли остается приоритетной задачей.
«В условиях недружественных действий ряда государств значительно сократилось число рейсов иностранных компаний в небе над Россией. Тем не менее государственные корпорации по организации воздушного движения предоставляет аэронавигацию не менее 1 млн самолетов. Рассмотрим сегодня вопрос о направлении 5 млрд рублей для непрерывного обслуживания полетов на территории страны», – приводит слова Мишустина пресс-служба Кабмина.
Он также подчеркнул, что выделенные средства помогут российским авиаперевозчикам обеспечить необходимый уровень безопасности полетов и сохранить высококвалифицированных сотрудников.
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