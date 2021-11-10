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Ру Тат
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Общество
10 ноября 2021  22:40

Кабмин изменит порядок выявления россиян, нуждающихся в соцподдержке

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В России будет скорректирован порядок выявления и учета граждан, которым необходима социальная поддержка. Уточнения в механизм будут внесены завтра на заседании Правительства РФ.

Так, в повестке мероприятия — внесение поправок в ФЗ «О государственной социальной помощи».

«Законопроектом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости будет формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения», — отмечается в тексте, опубликованном пресс-службой Кабмина.

Как рассказали в Правительстве, в систему будет включена информация, обрабатываемая ПФР на основании документов, представленных Федеральной налоговой службой, МВД и Росреестром.

#Правительство РФ #социальная поддержка
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