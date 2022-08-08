Кабмин ФРГ исключил возможность запуска «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ исключает возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» для решения проблемы нехватки газа в стране. Об этом со ссылкой на официального представителя немецкого Кабмина Штеффена Хебештрайта сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сокращение поставок из России стало вызовом для ФРГ и страну ожидают сложные месяцы. «Я говорю: да, оно [Правительство ФРГ] исключает это», — заявил Хебештрайт.

Он напомнил, что власти Германии вводят различные меры, чтобы облегчить ситуацию в стране. К примеру, это принятие решения о строительстве терминалов для приема СПГ.

«Ясно также, что мы твердо находимся на стороне Украины и будем поддерживать санкции, о которых договорились в ЕС и международном сообществе», — подчеркнул представитель Правительства, напомнив, что под ограничения попадает и запуск газопровода.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не использует нефть и газ для решения политических проблем. Все ограничения поставок газа связаны с действием антироссийских санкций, препятствующих ремонту и возврату турбин. Он заявил, что открытие «Северного потока — 2» в этой ситуации помогло бы улучшить ситуацию с газом в Европе.