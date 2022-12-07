Кабмин еще на год продлил программу поддержки авиаперевозчиков

В 2023 году Правительство России и дальше будет оказывать поддержку российским авиаперевозчикам. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что работа ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Речь идет о субсидиях, которые авиакомпании получают в зависимости от пассажирооборота для компенсации расходов на пассажирские перевозки в условиях санкций. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 25,3 млрд рублей.

Программа была запущена в 2022 году. Эта мера поддержки позволила сохранить пассажирские перевозки на внутренних маршрутах в условиях внешних санкционных ограничений.