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Ру Тат
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Экономика
7 декабря 2022  19:10

Кабмин еще на год продлил программу поддержки авиаперевозчиков

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В 2023 году Правительство России и дальше будет оказывать поддержку российским авиаперевозчикам. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что работа ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Речь идет о субсидиях, которые авиакомпании получают в зависимости от пассажирооборота для компенсации расходов на пассажирские перевозки в условиях санкций. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 25,3 млрд рублей. 

Программа была запущена в 2022 году. Эта мера поддержки позволила сохранить пассажирские перевозки на внутренних маршрутах в условиях внешних санкционных ограничений. 

#кабмин #господдержка #авиаперевозки
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