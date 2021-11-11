Кабмин дополнительно выделит 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли

Для развития космической отрасли будет дополнительно направлено 6,5 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире в этой сфере.

«Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру», — отметил он.

По словам главы федерального Кабмина, перед российской космонавтикой стоят важные стратегические задачи по исследованию и освоению космоса, а также международные обязательства, которые необходимо выполнять.

Президент России Владимир Путин ранее дал Кабмину поручение восстановить работу космической отрасли в полном объеме при соблюдении всех антиковидных ограничений.