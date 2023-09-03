Кабмин дополнительно выделил более 2,8 млрд рублей на поддержку аэропортов

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Воздушные гавани, расположенные на юге и в центральной части России, получат дополнительную помощь на сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального Правительства.

«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов», – поясняется в сообщении.

Получат поддержку аэропорты, в которых приостановлено обслуживание гражданских рейсов, – это Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь.

Ранее, в мае, на эти же цели Кабмин направил почти 2,5 млрд рублей из резервного фонда.