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Кабмин дополнительно выделил более 2,8 млрд рублей на поддержку аэропортов
Воздушные гавани, расположенные на юге и в центральной части России, получат дополнительную помощь на сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального Правительства.
«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов», – поясняется в сообщении.
Получат поддержку аэропорты, в которых приостановлено обслуживание гражданских рейсов, – это Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь.
Ранее, в мае, на эти же цели Кабмин направил почти 2,5 млрд рублей из резервного фонда.
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