Кабмин должен ускорить реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры в РФ

Кабмин должен ускорить реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры в России. Об этом сказано в списке поручений Президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Принять исчерпывающие меры по ускорению реализации в рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ проектов по развитию туристской инфраструктуры и обеспечить увеличение числа предусмотренных такими проектами объектов, вводимых в эксплуатацию в 2022-2023 годах», — сказано в документе.

Правительству необходимо представить доклад до 1 июня, затем Кабмин должен будет отсчитываться один раз в каждые полгода.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и проч.