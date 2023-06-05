Кабмин до конца 2024 года продлил упрощенный ввоз лекарств в Россию

Правительство России до конца следующего года продлило упрощенную регистрацию и ввоз лекарств в страну, чтобы обеспечить запас необходимых медикаментов. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, Правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур», — приводит слова Премьера пресс-служба кабинета.

Глава Правительства также отметил, что речь идет прежде всего о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, и о получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, если при их реализации этикетки на упаковках переведут на русский.