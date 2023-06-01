Кабмин частично продлил действие упрощенного техрегламента по выпуску автомобилей

Упрощенный техрегламент по выпуску автомобилей продолжит частично действовать в России вплоть до 1 февраля 2024 года. Постановление Правительства РФ о постепенной отмене существующих смягчений подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, оснащение выпускаемых в России автомобилей антиблокировочной системой тормозов (ABS) станет обязательным с 1 декабря.

Кроме того, физические лица смогут ввозить автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024-го, хотя раньше предполагалось с 1 июня 2023-го сделать обязательным и для них установку устройств вызова экстренных служб.

Вместе с тем юридические лица и ИП продолжат подключать ввезенные по параллельному импорту машины к госинформсистеме «Эра-Глонасс».

Помимо этого, уже с 1 июня выпускаемые в России транспортные средства должны принадлежать как минимум к экологическому стандарту «Евро 2».

«Сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учетом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами», — заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Требования к сертификации автомобилей Правительство страны временно упростило еще в мае 2022 года. В том числе было разрешено выпускать машины всех экологических классов, от «Евро 0» до «Евро 5», а также не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов.