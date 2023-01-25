Кабмин будет выделять 100 млн рублей на поддержку коллективов народного творчества

Ежегодно от 15 до 25 российских коллективов народного и фольклорного творчества будут получать стипендии от Правительства РФ. На это будет выделяться по 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Кабмина.

Получатели стипендий будут определяться по итогам конкурса, организованного Минкультуры.

Отмечается, что претендовать на финансовую поддержку смогут как профессиональные, так и любительские вокальные, инструментальные, хореографические или мультижанровые коллективы. Эти средства они смогут потратить на создание новых творческих проектов, проведение гастролей и фольклорных экспедиций, организацию мастер-классов.

Размеры финансирования для каждого проекта будут рассчитываться индивидуально в зависимости от стоимости победивших проектов. Каждый год такие субсидии смогут получать от 15 до 25 коллективов.