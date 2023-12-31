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Кабмин еще на год отменил начисление повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ
Кабмин продлил на следующий год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке ЦБ. Об этом сообщается на сайте Правительства.
«В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», – сказано в сообщении.
Напомним, сейчас действует ключевая ставка в 16% годовых и максимальная величина пени стала бы несоразмерной платежам за ЖКУ, поэтому было решено использовать при расчете значение ставки, действовавшее до повышения.
Возможность регулирования появилась у Правительства в рамках федерального закона, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным 14 марта 2022 года.
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