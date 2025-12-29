Каблуков подписал просмотровый контракт с «Шанхайскими Драконами»

Фото: hawk.ru

37-летний форвард Илья Каблуков подписал просмотровый контракт с клубом КХЛ Западной конференции «Шанхайскими Драконами». Об этом объявила пресс-служба китайского клуба у себя в соцсетях.

Каблуков является обладателем золота в составе сборной России по хоккею Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. По количеству сыгранных матчей в КХЛ он уступает лишь Вадиму Шипачеву. В рамках регулярного чемпионата КХЛ он провел 838 игр, вместе с плей-офф – 1027 матчей. Кроме того, за свою хоккейную карьеру он принял участие в 16 розыгрышах Кубка Гагарина.

В его послужном списке значатся такие клубы КХЛ как «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и минское «Динамо». Последние два года Каблуков провел в омском «Авангарде». С начала сезона-2025/26 37-летний форвард находился без работы. Известно, что в китайском клубе Каблуков получит джерси с номером 29.

После 38 матчей «Драконы» занимают девятую строчку с 39 очками в турнирной таблице КХЛ Западной конференции.