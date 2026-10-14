Кабину фуры искорежило после столкновения с грузовиком под Казанью

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло вчера на трассе М-12 в Лаишевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, 59‑летний водитель автомобиля «КамАЗ», не выбрав безопасную скорость и дистанцию, врезался в грузовик FAW, ехавший впереди, за рулем которого был 35‑летний водитель.

В результате аварии водитель «КамАЗа» был госпитализирован с различными травмами.

Последствия происшествия попали на видео. Судя по записи, кабина одного из грузовиков получила серьезные повреждения.