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Происшествия 14 октября 2026 10:05

Кабину фуры искорежило после столкновения с грузовиком под Казанью

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Кабину фуры искорежило после столкновения с грузовиком под Казанью

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло вчера на трассе М-12 в Лаишевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, 59‑летний водитель автомобиля «КамАЗ», не выбрав безопасную скорость и дистанцию, врезался в грузовик FAW, ехавший впереди, за рулем которого был 35‑летний водитель.

В результате аварии водитель «КамАЗа» был госпитализирован с различными травмами.

Последствия происшествия попали на видео. Судя по записи, кабина одного из грузовиков получила серьезные повреждения.

#дтп с грузовиками #дтп на трассе #госавтоинспекция рт
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