Кабинеты физики, химии, биологии: 117 сельских школ РТ оснастят современным оборудованием

В Татарстане в следующем году в 117 сельских школ оснастят современным оборудованием кабинеты физики, химии и биологии. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«Мероприятия по национальному проекту „Образование“ продолжатся в 2022 году. Должны оснастить современным оборудованием кабинеты физики, химии и биологии в 117 школах сельской местности и малых городов. Практически эти „Точки роста“ утверждены, инфраструктурные листы подготовлены, согласована с Минпросвещения реализация данного направления», — рассказал глава Минобрнауки.

Кроме того, по словам Хадиуллина, будет обновлено компьютерное оборудование в 52 образовательных организациях — в 46 школах и шести учреждениях среднего профессионального образования.

«Мы откроем технопарк в бугульминском лицее № 2. А на территории особой экономической зоны „Алабуга“ планируется создание центра цифрового образования», — отметил он.

Министр добавил, что пока не утверждена программа следующего года по строительству школ. «В этом году сдали семь школ. Строятся еще две школы — в Сабинском районе на 500 мест и на Высокой Горе. Помимо этого у нас еще две школы „Адымнар“ строятся в Нижнекамске на 1224 места и в Альметьевске. Это те школы, которые уже строятся», — подчеркнул он.

Хадиуллин заметил, что Татарстан также планирует попасть в федеральную программу по строительству школ. «Это по концессионному соглашению на 2023 — 2024 годы. До 31 января 2022 года будет идти отбор школ на уровне России. Надеемся на реализацию данной программы. Тогда мы получим новые школы», — уточнил он.

В этом году в Татарстане по национальному проекту «Образование» было создано 114 центров развития «Точка роста» в сельских школах. Всего с начала реализации нацпроекта в республике открылись 253 «Точки роста».