Кабинет министров Татарстана утвердил Стратегию развития культуры до 2030 года

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил Стратегию развития культуры на период до 2030 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Документ направлен на формирование эффективной политики в сфере культуры, развитие творческого потенциала жителей республики, обеспечение доступа к культурным ценностям и укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей. Стратегия предусматривает создание условий для самореализации и воспитания гармонично развитой личности, поддержку традиций народов Татарстана и развитие информационного пространства в культурной сфере.

Стратегия рассчитана на два этапа: 2025-2027 годы, когда будут отрабатываться новые технологии и управленческие решения, и 2028-2030 годы, в которых планируется внедрение лучших практик, приобретенных на первом этапе.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году включают: