Культура 26 ноября 2025 17:19

Кабинет министров Татарстана утвердил Стратегию развития культуры до 2030 года

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил Стратегию развития культуры на период до 2030 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Документ направлен на формирование эффективной политики в сфере культуры, развитие творческого потенциала жителей республики, обеспечение доступа к культурным ценностям и укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей. Стратегия предусматривает создание условий для самореализации и воспитания гармонично развитой личности, поддержку традиций народов Татарстана и развитие информационного пространства в культурной сфере.

Стратегия рассчитана на два этапа: 2025-2027 годы, когда будут отрабатываться новые технологии и управленческие решения, и 2028-2030 годы, в которых планируется внедрение лучших практик, приобретенных на первом этапе.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году включают:

  • увеличение доли учащихся детских школ искусств, участвующих в творческих мероприятиях, до 90%;
  • рост посещаемости культурных мероприятий в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом;
  • рост числа предпрофессиональных образовательных программ в детских школах искусств в 1,2 раза;
  • реализацию проектов по поддержке семейных ценностей во всех государственных и муниципальных учреждениях культуры;
  • увеличение числа граждан, участвующих в добровольческой деятельности, в 1,6 раза;
  • рост числа проектов, укрепляющих российскую гражданскую идентичность, в 2,7 раза;
  • создание не менее 33 туристических маршрутов с историко-культурной направленностью;
  • увеличение доли объектов нематериального культурного наследия в 1,5 раза;
  • перевод всех театрально-зрелищных организаций, музеев и концертных залов на электронную систему продажи билетов.
#постановление Кабмина РТ #стратегия развития
