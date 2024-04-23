Горнолыжный рай: в Казани представили туристический потенциал Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии созданы все условия для туризма – от благоустроенных дорог до общепита и культурной программы. Поэтому регион популярен среди путешественников, которые хотят провести время с семьей и уединиться без гаджетов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной туристическому потенциалу республики, рассказал министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков.

По итогам прошлого года регион посетили 1,5 млн туристов, однако, уверены участники мероприятия, это не предельные цифры.

«У нас очень хорошо настроен семейный туризм. Везде есть условия, начиная от жилья и дорог, заканчивая общепитом, культурной программой и огромным разнообразием природных объектов. Сейчас люди едут к нам, чтобы провести время с семьей и уединиться без телефонов и прочего», – рассказал Мурат Шогенцуков.

В ходе конференции гости поделились, что лыжные курорты региона оснащены всем необходимым для приятного отдыха на снежных склонах. Самый известный из них – вершина Эльбруса – пользуется своей популярностью не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей России.

«У нас большие перепады высоты между высшей и низшей точками – целых 1,5 км. Поэтому для нас совершенно обычно явление, когда где-то еще лежит снег, а где-то цветут подснежники», – поделилась начальник отдела связей с общественностью и маркетинга Министерства курортов и туризма КБР Ольга Погребняк.

Основным плюсом, который отмечают многие туристы, является самый длинный лыжный сезон. Все дело в том, что все три зоны катания находятся на разных высотах, и если внизу растает снег, то наверху он будет лежать еще долгое время.

«Кухня – это особое место в моем сердце. У нас живут два народа – кабардинцы и балкарцы, и несмотря ни на что они абсолютно разные в своих предпочтениях. Основной упор идет на мясные блюда и птицу. Причем ценовая политика на мой взгляд более чем щадящая. Это касается и питания, и проживания», – рассказал Мурат Шогенцуков.

В ходе пресс-конференции также было отмечено, что туристы могут организовать свое путешествие разными способами.

«Можно заказать тур, где вам помогут начиная от выбора отеля, до экскурсий. Зависит от того, какие у вас потребности, желания и финансовые условия. Вы также можете самостоятельно организовать свой отдых. В каждом из отелей есть наши проверенные партнеры», – поделилась Ольга Погребняк.

Автор материала: Венера Алиева, Альбина Шафеева