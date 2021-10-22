Парк снегоуборочной техники в Бугульминском районе пополнили девять тракторов

Улицы и дороги Бугульминского района в зимний период будут убирать от снега и содержать в надлежащем состоянии около 30 единиц техники. В этом году этот парк пополнили девять тракторов марки «МТЗ-82.1». Они были приобретены на гранты по результатам республиканского конкурса, победителями которого стали девять сельских поселений района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Зимой состояние дорог Бугульмы будет поддерживать специализированное предприятие «Бугульма Сервис». Его парк уборочной техники, как и в прошлый сезон, насчитывает 21 единицу. Роторные очистители, грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием, фронтальные погрузчики и минипогрузчики, КАМАЗы будут задействованы в уборке городских дорог и тротуаров.



Штат предприятия укомплектован. При необходимости город привлечет технику предприятий и частных лиц – на договорной основе. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Теплые боксы для ремонта и стоянки специализированной техники «Бугульма Сервис» готовы. Закуплены более 220 тонн противогололедных материалов: песка, пескосоляной смеси и реагентов.

Федеральные и территориальные дороги общего пользования, проходящие через Бугульминский район, обслуживает бугульминское управление автодорог ООО «Татнефтедор».