К юной вокалистке из Казани на шоу «Голос. Дети» повернулся Егор Крид

В новом, девятом сезоне шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» на этапе «слепых прослушиваний» успешно выступила Ралина Ибраева из Казани. 10-летняя вокалистка смогла развернуть кресло Егора Крида.

Девочка исполнила композицию «Самая лучшая» из репертуара Леонида Агутина. После выступления Полина Гагарина назвала юную вокалистку «лучезарным солнышком», а Егор Крид отметил, что его, «такого черствого парня», девочка заставила «улыбаться спиной».

Известно, что Ралина поет с четырех лет. На шоу девчока пришла с мамой Рузальей и педагогом Альбиной.

Пока Ралина единственная участница девятого сезона из Татарстана. «Ура! Я в команде лучшего наставника. Спасибо всем за поддержку и ваши добрые слова!» — написала певица в своем Instagram.

Ведущий проекта — Дмитрий Нагиев, провожает конкурсантов на сцену Агата Муцениеце. Кресла членов жюри заняли Баста, Егор Крид и Полина Гагарина.