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Ру Тат
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Строительство
3 июля 2022  06:14
Эльза Кузнецова

К 55-летнему юбилею города в Менделеевске сдадут стадион-долгострой

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К 55-летнему юбилею города в Менделеевске сдадут стадион-долгострой

К 55-летнему юбилею Менделеевска в городе планируется открыть стадион на тысячу мест, строительство которого стартовало в 2019 году и позже было заморожено из-за отсутствия финансирования. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Сегодня в Менделеевске возобновили строительство объекта, объем готовых работ составляет на 37%.

«Это большой инфраструктурный объект, который нужен городу. Ведь до сих пор в Менделеевске не было „сидячей“ площадки для крупных мероприятий», — отметил руководитель района Радмир Беляе.

Планируется, что на стадионе будут проводиться не только спортивные соревнования, но и крупные городские мероприятия, например День молодежи или День города. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что светомузыкальный фонтан в Менделеевске восстановят за 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#стадион #менделеевский район
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