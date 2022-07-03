К 55-летнему юбилею города в Менделеевске сдадут стадион-долгострой

К 55-летнему юбилею Менделеевска в городе планируется открыть стадион на тысячу мест, строительство которого стартовало в 2019 году и позже было заморожено из-за отсутствия финансирования. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Сегодня в Менделеевске возобновили строительство объекта, объем готовых работ составляет на 37%.

«Это большой инфраструктурный объект, который нужен городу. Ведь до сих пор в Менделеевске не было „сидячей“ площадки для крупных мероприятий», — отметил руководитель района Радмир Беляе.

Планируется, что на стадионе будут проводиться не только спортивные соревнования, но и крупные городские мероприятия, например День молодежи или День города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что светомузыкальный фонтан в Менделеевске восстановят за 2 млн рублей.