Общество 20 апреля 2026 15:19

К юбилею Габдуллы Тукая обновился интернет-портал «Тукай дөньясы»

К юбилею Габдуллы Тукая обновился интернет-портал «Тукай дөньясы»
Фото: скриншот с сайта gabdullatukay.ru

Обновился интернет-портал «Тукай дөньясы», или «Мир Тукая». Технические изменения на сайте приурочили к 140-летию татарского поэта.

Основные изменения касаются внешнего вида сайта. Что касается наполнения портала, главной задачей было упрощение навигации и систематизация тысяч статей. Сайт по-прежнему работает на трех языках: русском, татарском и английском. По словам главного редактора портала Лилии Гадельшиной, это было одним из условий его создания.

Техническим сопровождением сайта занимается АО «Татмедиа».

Интернет-ресурс, посвященный жизни и творчеству татарского поэта, является одним из главных источников информации о Тукае. Число запросов «габдулла тукай», согласно отчетам сервиса Google Trends, за последний год выросло на 3%, а такие запросы, как «габдулла тукай шигырьлэре татарча балаларга», достигли так называемой «сверхпопулярности», то есть число таких запросов выросло более чем на 5000%.

#Габдулла Тукай #сайт
