В Татарстане к юбилею 1100-летия принятия ислама отремонтируют 52 км дорог

В рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, запланирован капитальный ремонт более 52 километров дорог в Алексеевском и Спасском районах Татарстана. Об этом на профильном заседании оргкомитета в Казанском Кремле сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев.

«К настоящему времени за счет федерального финансирования выполнен ремонт трех дорожных объектов протяженностью почти 9 километров. По другим объектам в 2021 году заключены государственные контракты со сроком исполнения в 2022 году», — отметил спикер.

Стройка идет и на других объектах Татарстана. По словам Шайхразиева, строительство общежития медресе «Мухаммадия» в Казани вышло в нулевой цикл, также продолжается работа по строительству административного комплекса и надземного перехода.

Само здание медресе «Мухаммадия» в Казани было отреставрировано в прошлом году, благодаря чему здесь разместились семь учебных классов, две учительские, молитвенная комната, читальный зал, два лингафонных кабинета, а также два кабинета информатики. В здании расположены два учебных класса для маломобильных групп населения, гардеробная и тахаратная. Медресе «Мухаммадия» было создано в 1882 году и считается одним из старейших исламских учебных заведений России. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Также вице-премьер Татарстана сообщил, что в федеральный план мероприятий вошли закладка строительства комплекса соборной мечети в Казани, открытие нового комплекса Российского исламского университета в Уфе, строительство ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде, открытие историко-культурного комплекса Булгарская застава в Ульяновской области.