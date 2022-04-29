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Ру Тат
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Происшествия
29 апреля 2022  19:24
Павел Климчак

К высотному дому в Казани съехались экстренные службы из-за сообщения о гранате

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Как сообщили «Татар-информу» жители дома Баки Урманче, 10, к ним съехались экстренные службы из-за сообщения о гранате около здания. Машины приезжавших жильцов разворачивали и не подпускали к дому до выяснения ситуации.

Причиной этому послужил нетрезвый мужчина, который сидел на тротуаре около высотки. Рядом с ним заметили предмет, похожий на гранату.

 

Фото: очевидцы

Как стало известно агентству, предполагается, что граната страйкбольная. Однако достоверно об этом будет известно после того, как ее осмотрят специалисты.

#граната
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