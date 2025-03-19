news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 19 марта 2025 10:50

К выборам в Госдуме «Единая Россия» внесет значительные изменения в работу

Читайте нас в
Телеграм

Партия «Единая Россия» планирует изменить свою работу в регионах перед выборами в Госдуму 2026 года, сообщают в «Ведомостях». В рамках подготовки к кампании партийное руководство намерено объединить ресурсы и институты. Об этом расскажут на семинаре для региональных исполкомов, который начнется 19 марта. Ожидается, что участникам представят основные установки и KPI на год, а также новшества в работе.

Секретарь генсовета Владимир Якушев даст вводные для партийцев. Одним из ключевых изменений станет перестройка работы «Молодой гвардии «Единой России» и Штабов общественной поддержки, которые должны активнее привлекать сторонников. ШОПы, открытые к выборам Президента 2024 года, интегрируются в региональные отделения партии, сохранив при этом свою функцию общения с гражданами.

Также будет обсуждаться мобилизация сторонников. По итогам Президентских выборов 2024 года явка сторонников составила 31,2 млн, что составляет 40% от голосов за Владимира Путина. Партийцы намерены использовать этот резерв для подтверждения результатов на выборах в Госдуму. Политтехнолог Олег Захаров отметил, что партия делает акцент на мобилизационных технологиях, что позволяет сосредоточить все ресурсы на одной задаче.

Президент ФоРГО Константин Костин считает преобразования логичным шагом перед выборами, направленным на синергию всех институтов «Единой России» и повышение эффективности партийной инфраструктуры.

#Единая Россия #Госдума #выборы в госдуму рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ифтары в Татарстане: как провести коллективное разговение во время уразы

Ифтары в Татарстане: как провести коллективное разговение во время уразы

18 марта 2025
«Главное — без паники»: что делать при встрече со стаей бродячих собак

«Главное — без паники»: что делать при встрече со стаей бродячих собак

18 марта 2025