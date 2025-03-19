К выборам в Госдуме «Единая Россия» внесет значительные изменения в работу

Партия «Единая Россия» планирует изменить свою работу в регионах перед выборами в Госдуму 2026 года, сообщают в «Ведомостях». В рамках подготовки к кампании партийное руководство намерено объединить ресурсы и институты. Об этом расскажут на семинаре для региональных исполкомов, который начнется 19 марта. Ожидается, что участникам представят основные установки и KPI на год, а также новшества в работе.

Секретарь генсовета Владимир Якушев даст вводные для партийцев. Одним из ключевых изменений станет перестройка работы «Молодой гвардии «Единой России» и Штабов общественной поддержки, которые должны активнее привлекать сторонников. ШОПы, открытые к выборам Президента 2024 года, интегрируются в региональные отделения партии, сохранив при этом свою функцию общения с гражданами.

Также будет обсуждаться мобилизация сторонников. По итогам Президентских выборов 2024 года явка сторонников составила 31,2 млн, что составляет 40% от голосов за Владимира Путина. Партийцы намерены использовать этот резерв для подтверждения результатов на выборах в Госдуму. Политтехнолог Олег Захаров отметил, что партия делает акцент на мобилизационных технологиях, что позволяет сосредоточить все ресурсы на одной задаче.

Президент ФоРГО Константин Костин считает преобразования логичным шагом перед выборами, направленным на синергию всех институтов «Единой России» и повышение эффективности партийной инфраструктуры.