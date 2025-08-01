К выборам Раиса Татарстана напечатают почти 3 млн бюллетеней

Центральная избирательная комиссия РТ утвердила количество избирательных бюллетеней, которые будут использованы на выборах Раиса республики. Всего планируется изготовить 2 923 100 бюллетеней – это соответствует числу зарегистрированных избирателей на территории Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что это решение является важным этапом подготовки к предстоящим выборам. Он сообщил, что в ближайшее время на очередном заседании комиссии будет утверждена форма и текст бюллетеня. Также он подчеркнул, что процесс их изготовления пройдет строго в рамках ранее утвержденного календарного плана избирательной кампании.

Бюллетени будут напечатаны с применением современных средств защиты, включая тангирную сетку. Каждый экземпляр будет заверен подписями двух членов участковой избирательной комиссии и скреплён печатью.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Хафиз Миргалимов (КПРФ).