К выборам Президента России в Татарстане изготовили 2,7 тыс. трафаретов со шрифтом Брайля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Незрячие и слабовидящие избиратели из Татарстана на выборах Президента России при заполнении бюллетеней смогут воспользоваться специальными трафаретами со шрифтом Брайля. Такие трафареты будут храниться в каждой участковой избирательной комиссии (УИК). Тираж специальных трафаретов уже передан в доставку.

«При помощи специальных трафаретов люди на избирательных участках будут голосовать в кабинках для голосования. После этого трафарет возвращается в избирательную комиссию, а бюллетень гражданин опустит в урну для голосования», - пояснил сегодня председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

По его словам, специальные трафареты можно будет найти в каждой участковой избирательной комиссии Татарстана. Ими будут оснащены и дополнительные комиссии, созданные в больницах, следственных изоляторах, санаториях, в помещениях железнодорожного вокзала и аэропорта.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На дополнительных участках также будут находиться трафареты, чтобы в случае необходимости слабовидящий гражданин смог ими воспользоваться. Специальные трафареты - многоразовые», - заметил Кондратьев.

Всего изготовлено более 2,7 тыс. трафаретов. Все они в скором времени будут переданы на избирательные комиссии. Трафареты изготовлены с небольшим запасом на случай необходимости.

«Кроме того, мы еще рассчитываем на информационные материалы с увеличенными шрифтами, шрифтами Брайля, изготовленные по нашим кандидатам», - добавил Кондратьев.

Спикер заметил, что на мартовских выборах в Татарстане будут созданы уникальные условия для маломобильных групп избирателей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Директор Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Идрис Хаертдинов сообщил, что такая подготовительная работа в ходе избирательной кампании в республике проводится каждый год.

«Если проводится избирательная кампания, то мы изготавливаем трафареты. Если проводятся местные выборы, то печатаем бюллетени по системе Брайля. Также планируем провести мастер-класс для незрячих , чтобы разъяснить, как пользоваться трафаретами», - отметил он.

Всего по республике насчитывается более 2,9 млн избирателей, в том числе около 7,5 тыс. инвалидов по зрению.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).