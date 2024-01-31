К выборам Президента России за рубежом подготовят 269 избирательных участков

За пределами России будут организованы 269 избирательных участков в 143 странах для голосования на выборах Президента РФ (плюс 7 участков на Байконуре). Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

«Их число может быть увеличено, поскольку в исключительных случаях зарубежные избирательные участки могут быть образованы до 9 марта», – отмечается в сообщении

Российские граждане могут подать заявление о включении в список избирателей на этих участках через портал госуслуг.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).

Напомним, что 29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства. Накануне один из заявленных претендентов – председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин – объявил, что снимает свою кандидатуру.