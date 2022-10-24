К Всероссийской акции «Осенняя неделя добра» присоединились 45 районов Татарстана

По всей стране с 24 октября по 7 ноября проходит акция «Всероссийская неделя добра». В рамках акции в Татарстане пройдут различные благотворительные и развлекательные мероприятия, направленные на развитие добровольчества. К акции присоединились 45 районов республики, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Акция „Осенняя неделя добра“ уже стала традиционным событием в нашей республике, и с каждым годом оно увеличивает масштабы проведения. В 2022 году акция пройдет в сотрудничестве с платформой „Другое дело“ социальной сети „ВКонтакте“. Участвуя, команды из двух человек смогут получать баллы за добрые дела, обменивая их на ценные бонусы. Это будет стимулировать детей, молодежь, взрослых людей включаться в популяризацию добровольчества и решение общественных проблем», – отметила заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Алла Кондратьева.

«Осенняя неделя добра» – это ежегодная общероссийская эстафета добрых дел, миссия которой состоит в привлечении людей в добровольческую деятельность. В 2022 году акция проводится по ключевым направлениям добровольческой деятельности: экологическое, социальное, патриотическое воспитание, волонтерство в сфере культуры, событийное волонтерство и туристское волонтерство.

«В каждом муниципальном образовании есть свои лидеры — ребята, за которыми хочется идти и делать добрые дела вместе с ними. „Лица осенней недели добра“ как раз про тех, кто всегда готов оказать помощь тем, кому она необходима. Это отличный способ поддержать и замотивировать современных героев на дальнейшие важные миссии», – сообщил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан Айрат Мубаракшин.

Итогам мероприятия станут выезды в самые активные муниципальные образования и определение самых ярких участников под девизом «Лица осенней недели добра». Совершеннолетние победители получат возможность принять участие в Международном форуме гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ», который пройдет с 4 по 8 декабря 2022 года в Москве. Те, кому нет 18 лет, смогут принять участие в итоговом форуме добровольцев Республики Татарстан, который пройдет в конце ноября текущего года.