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К весенне-полевым работам в Татарстане дополнительно привлекли около тысячи человек
В сельскохозяйственной отрасли Татарстана наблюдается дефицит специалистов. Поэтому к весенне-полевым работам дополнительно привлекли около тысячи человек. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.
«Сегодня порядка тысячи человек привлечено на сезонные работы. Есть потребность примерно в 300 специалистах на предприятиях, которые связаны с животноводством. К сожалению, своих кадров в республике не хватает. Везде по-разному: где-то это связано с зарплатой, где-то — с условиями. Каждый случай индивидуальный», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.
Зяббаров добавил, что сельхозпредприятия решают кадровый вопрос по-разному, например, предоставляют жилье. Кроме того, в республике реализуются различные меры поддержки.
Он уточнил, что привлеченные работники — студенты и специалисты из Татарстана, других регионов России и стран СНГ.
«Что касается брони от мобилизации для сельхозработников, то правила для всех одинаковые. Отдельной брони нет», — отметил спикер.
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