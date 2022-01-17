К Валентинову дню Казанский ТЮЗ протянет «Лапу любви» зооприютам, отдав половину выручки

Казанский ТЮЗ ко Дню святого Валентина проведет благотворительную акцию «Лапа любви», переведя половину выручки от продажи билетов в приюты животных «Сердце дворняги» и «Вега». Для благотворительного показа выбран спектакль «Дитя», постановка будет идти 13 февраля.

«Премьера этого музыкального спектакля для семейного просмотра состоялась 22 марта 2019 года. Постановка сейчас в репертуаре Казанского ТЮЗа, но идет нечасто — обычно два раза в месяц. В данном случае мюзикл Ильгиза Зайниева оказался, что называется, „в тему”», — пояснили в пресс-службе театра.

Постановка рассказывает о том, что много лет воевавшие между собой уличные собаки и кошки вдруг находят человеческое дитя и оказываются перед необходимостью решить, принять ли его, помочь или остаться в стороне, опасаясь, что это ловушка-испытание для гонимых бездомных животных. Спектакль создавался по федеральному проекту «Культура малой Родины» и рассчитан на зрителей старше шести лет.

Кроме того, к благотворительной акции «Лапа любви» будет приурочена продажа в фойе театра авторских украшений на тему животных и календарей совместного агентства моделей AM Models и фонда «ЗооЗабота». Активисты будут принимать корма для передачи в приюты, а зрители смогут увидеть фотографии животных, которых можно забрать из приюта домой. Здесь же состоится показательное выступление призера различных соревнований бордер-колли Эстер (кинолог Регина Мухаметханова).

«Сердце дворняги» — это созданный в 2016 году приют для поддержки животных-инвалидов. Сейчас здесь на попечении находятся 64 животных. Частный приют «Вега» был основан в 2012 году, это единственный приют Аксубаевского района Татарстана и один из крупнейших в республике. В нем содержатся более 300 животных.