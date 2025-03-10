К успеху в IT: как «Цифровой марафон» изменил жизнь участника

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Конкурс «Цифровой марафон» от Сбера и «Школы 21» впервые прошел в 2024 году. Новый набор уже идет. Участие в нем бесплатное. Любой желающий старше 18 лет может попробовать себя в одной из трех категорий: «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт». Регистрация проходит на сайте https://it-marathon.21-school.ru/.

Победителем в номинации «Эксперт» в прошлом году стал Михаил Перевалов из Новосибирска. Это изменило его жизнь и помогло переехать в Москву.

Михаил подал заявку, чтобы прокачать технические навыки, и неожиданно для себя победил. Участие стало новым вызовом. Он совмещал его с работой и обучением в «Школе 21». Так как у Михаила был опыт в IT-сфере, он подал заявку в категорию «Эксперт».

«Я считал, что могу попробовать свои силы, хотя на тот момент был чуть выше среднего уровня», – рассказывает Михаил Перевалов.

Конкурс длился с января по апрель, состоял из четырех этапов, три из них проходили онлайн. На старте было более 90 тыс. человек, до финала дошло 77 участников.

«Первое задание было в формате игры: по лабиринту двигался робот, собирал дискеты и искал двери. Нужно было написать псевдокод простого алгоритма «пойти вперед, повернуть налево, развернуться», добавить циклы, условия. Второе задание было связано с тестированием. Вопросов было много, и для их решения потребовались твердые навыки, в том числе понимание работы нейросетей. Задания были сложные и требовали глубоких знаний», – поясняет Михаил.

Михаил признается, что «Школа 21» сыграла огромную роль в его победе в «Цифровом марафоне». Помогли не только твердые, но и мягкие навыки, которые он прокачал на проекте: пунктуальность, умение следовать условиям задачи и выстраивать процесс работы.

Тех, кто успешно завершил все этапы, пригласили в Москву на очный финал. После победы Михаил остался на пару недель в столице и впечатлился городом, его жизнью и технологиями. Это многое изменило в его жизни: он переехал в Москву.

«Победа в марафоне дала мне мотивацию и помогла поверить в свои силы. У некоторых людей есть синдром самозванца: ты многое умеешь, выполняешь задачи, но всё равно чувствуешь, что в чем-то недотягиваешь. Победы подтверждают навыки и придают уверенности», – рассказывает он.

«Цифровой марафон» – хороший опыт, который может оказаться важным личностным фактором кандидата на собеседовании для работодателя. А еще в IT-проектах можно познакомиться с единомышленниками и стать опорой друг для друга в новой сфере.

«Я до сих пор общаюсь с бывшими участниками. Когда возникают вопросы, могу обратиться: «Не понимаю, как это функционирует, можешь подсказать?» – поясняет Михаил.

По его словам, разные мероприятия – отличная тренировка перед чем-то большим. Когда человек решает обучаться IT-профессии, то часто не знает, куда приведет этот путь. Поэтому нужно пробовать разные направления, смотреть, что больше нравится и где лучше получается. Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.