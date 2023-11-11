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К универсальному складу у Новой Туры построят внеплощадочные сети почти за 500 млн рублей
Строительство внеплощадочных сетей для универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров в Зеленодольском районе обойдется в 467 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок.
Участок проведения работ расположен в районе Новой Туры. На проектируемой территории планируют разместить здание склада, КПП персонала, грузового транспорта, блочную комплектную трансформаторную подстанцию, дизель-генераторную установку, площадки для курения, мусорных контейнеров, две канализационные насосные станции и другие сооружения.
В процессе рабочие построят на участке сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, наружных сетей ливневой канализации, электроснабжения, теплоснабжения, проведут монтаж оборудования и благоустройство территории.
Согласно проекту контракта, работа должна быть завершена до 30 июня 2024 года.
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