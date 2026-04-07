К «Тотальному диктанту» в этом году в формате «НеДиктанта» присоединятся школьники

В этом году международная просветительская акция «Тотальный диктант» в Татарстане пройдет 18 апреля, она начнется в 14 часов по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Акция должна охватить более 1000 площадок по всему Татарстану, принять участие в ней смогут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Регистрация желающих проверить свою грамотность начнется 8 апреля на официальном сайте проекта – totaldict.ru/kazan/.

Текст для «Тотального диктанта» 2026 года написал писатель, публицист и литературовед Алексей Варламов. Он посвящена малоизвестным моментам из детства Александра Пушкина. «Если уж делать текст <...>, то это должен быть текст про Пушкина. Потому что, не будь Пушкина, не было бы ни диктанта, ни языка, ни нас с вами, какие мы есть, вообще не было бы ничего», – объяснил свой выбор автор.

Впервые в этом году участие в акции смогут принять не только взрослые, но и учащиеся классов с 1-го по 8-й – в специальном формате «НеДиктант», который включает интерактивные задания по русскому языку.

«„Тотальный диктант“ – это не просто проверка грамотности, а важный просветительский проект, который объединяет людей разных возрастов и профессий. Он формирует уважительное отношение к русскому языку, развивает культуру речи и показывает, что быть грамотным сегодня – это престижно», – прокомментировал предстоящее событие замглавы Минмолодежи РТ Владислав Усанов.

Организаторами акции в Татарстане выступают Региональная молодежная общественная организация «Центр культур и диалога» и Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Министерства образования и науки РТ и Министерства культуры РТ, а также партнеров проекта.

Инициатива ежегодно объединяет десятки тысяч участников по всей республике и способствует формированию культуры грамотной речи и уважительного отношения к русскому языку. Для тех, кто хочет подготовиться к диктанту, предусмотрены подготовительные курсы в онлайн-формате, они проводятся в официальной группе «Тотального диктанта» – vk.com/totaldict. Каждую среду в 19 часов там будет вестись онлайн-трансляция на платформе «VK Видео». Также занятия будут доступны в записи.

Проведение акции «Тотальный диктант» направлено на популяризацию русского языка и повышение уровня грамотности населения. Создание условий для развития образовательных и культурных инициатив соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Новости об акции и дополнительную информацию организаторы будут публиковать в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/totaldictkzn, а также в каналах в мессенджерах Telegram и MAX – t.me/totaldict_kzn и max.ru/id1655258933_biz соответственно.